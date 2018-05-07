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День за днём с «Арктик-ТВ»07.05.18 19:30

Преемственность памяти

В преддверии праздника Победы в Мурманском морском рыбопромышленном колледже имени Месяцева состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к этому великому дню.

Морской колледж имени Месяцева уделяет большое внимание патриотическому воспитанию своих студентов и каждый год, накануне 9 Мая, в колледже проходит праздничный концерт.

Началась торжественная часть с патриотической постановки от театральной студии МГТУ, в которой  ребята рассказали о неожиданном нападении фашистов на Заполярье. Далее на сцену поднялась знаменная группа, состоящая из студентов, а следом за ними с речью выступил ректор МГТУ Сергей Агарков, который  выразил огромную благодарность присутствующим на событии ветеранам за их отвагу, мужество и патриотизм, проявленные во времена Великой Отечественной войны.

На сцену со своими воспроминаниями поднимались ветеран, которые не понаслышке знают цену той долгожданной Победы. Помимо этого для всех гостей выступили представители вокальной студии МГТУ, которые порадовали присутствующих патриотической песней про войну.

 

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