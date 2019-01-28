Прекрасная школа на окраине города

Глава администрации города Мурманска и депутаты городского Совета проверили качество выполненного ремонта спортивного зала в школе № 38.

Школе № 38 уже 56 лет. И, несмотря на то, что находится она почти на самом краю города, здесь учатся более 500 детей, которые, так же как и другие мурманские школьники, активно занимаются спортом.

Совсем недавно в учебном заведении полностью обновили спортивный зал: заменили систему отопления, установили окна, новое оборудование, постелили специальный паркет.

- Здесь, наверное, а это точка зрения преподавательского состава, директора школы, а ещё важнее, детей, - отметил Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Самое главное, что они довольны. Они чувствуют, что мы двигаемся вперёд.

Помимо зала для занятий спортом удалось привести в порядок кабинет физики, лестницу на территории школы, установить новую вентиляцию в мастерских, систему видеонаблюдения и частично выполнить ремонт кровли.

- Сейчас здесь чисто, красиво, тепло, - отмечает Сергей Веллер, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Очень важно, чтобы дети и учащиеся наших школ с удовольствием приходили и в кабинеты, и в спортивные залы. В 38 школе несколько лет назад была сделана на улице спортивная площадка – универсальная - для занятия многими видами спорта. А сейчас преобразился спортивный зал. Наши дети должны ходить в школу с удовольствием.

В ближайших планах – в этом учебном заведении будет отремонтирован фасад здания.