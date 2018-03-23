Прекрасное будущее территории около Семёновского озера

Совсем недавно подвели итоги рейтингового голосования за проекты благоустройства общественных территорий города. Одним из победителей стал участок набережной Семёновского озера.

Участок набережной Семёновского озера благодаря неравнодушным жителям города совсем скоро преобразится. По результатам рейтингового голосования он стал лидером среди остальных 19 территорий, которые выставлялись на голосование 18 марта. Второе место досталось скверу на улице Шабалина, а третье – Театральному бульвару.

Реконструкцию набережной возле Семёновского озера начнут уже в начале лета. «Работа предстоит большая, мы будем продвигаться по проспекту Героев-североморцев, будем сносить старые объекты, строить новые, поэтому работа очень большая, - отмечает Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. – Работ почти два года».

Остановочный комплекс на остановке общественного транспорта «Улица Юрия Гагарина» обновят и, возможно, переместят на несколько метров дальше, потому что здесь планируется снос старого помещения общественного туалета. На его месте появится современный объект в виде крыла птицы, в котором будут располагаться кафе и пункты проката спортивного инвентаря. Летом городское пространство украсят клумбы, палисадник и инсталляции в форме оленей.

Как отметил Александр Накай, директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы», пока это только эскиз дизайн-проекта, совсем скоро в него внесут некоторые предложения горожан, например, изменится форма скамеек и дизайн фонарей. Окончательный вариант представят после оформления всей проектно-сметной документации.