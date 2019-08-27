Прекрасные цветы растут на хорошей земле

За последние несколько лет Мурманск заметно преобразился. Это отмечают многие горожане и гости областного центра. И во многом это заслуга активных мурманчан. В некоторых ситуациях власти города могут лишь посодействовать им, чтобы активисты украсили свои дворы, например, привезти землю для клумб.

Заполярные садоводы опытным путём выяснили, что, несмотря на суровый климат, в Мурманске достаточно хорошо приживаются даже южные растения. Цветы радуют глаз, повышают настроение. А уход за растениями – неплохое хобби. В Мурманске даже есть конкурсы для любителей клумб.

«Очень приятно, что наши жители своими собственными силами стараются приукрасить придомовые территории, - говорит Ирина Мазилкина, депутат Совета депутатов города Мурманска. – Стоит отметить, что даже в это холодное лето в мурманчких дворах прекрасные цветники».

Вот только земля у домов бывает не очень плодородной. Поэтому уже около четырёх лет специалисты администрации помогают горожанам, если это необходимо, привозят грунт. По наблюдениям бывалых садоводов, власти города всегда откликаются, а цветы после подсыпки новой земли растут лучше и цветут пышнее.

«У нас есть плодородная земля, которую надо использовать. Эта земля именно под цветы, наша северная, на которой может вырасти всё, что необходимо», - говорит Сергей Коробков, депутат Совета депутатов города Мурманска.

Горожане рады такой помощи и строят планы на несколько лет вперёд.

Александр Накай, директор учреждения «Мурманские парки и скверы» тоже поддерживает северян-садоводов: «Очень приятно, что жители, которые у нас занимаются благоустройством дворов, занимаются таким прекрасным делом. Поэтому мы всегда стараемся откликнуться на их просьбы».

В этот раз землю привезли жителям четырёх дворов в Ленинском округе. Садоводы сами распределят её, а если будет необходимость, то попросят администрацию привезти ещё.