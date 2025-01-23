Прекрасные куртки по выгодной цене можно приобрести в Мончегорске и Ковдоре

Возникающие с импортом товаров сложности привели к решению о прекращении работы магазина «Мода Скандинавии» в Москве. Остатки ассортимента будут реализованы со скидками до 70%. Распродажу организует компания «ORSO GROUP», которая получила на это эксклюзивные права.

Павел, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Коллекции известных брендов становиться не так просто приобрести в обычных магазинах. А на нашей выставке представлена одежда, изготовленная, в том числе из мембранных тканей, которые не пропускают воду и непродуваемые. Это легендарные «Аляски, финские пуховики, уникальные модели парок. Размеры варьируются от 42-го до 72-го, есть модели как для мужчин, так и для женщин. Высокотехнологичная одежда создана специально для суровых северных климатических условий».

Дарина, менеджер компании «Орсо Групп»: «Демисезонный норвежский бомбер от фирмы «Берн Ларсен». Сверху идёт трехслойная мембрана, она хорошо на наш климат – влажный и ветреный. Она не промокает, не продувается, а самое главное, дышит. Внутри у нее наполнитель пух «Дюпонт Сорона», который можно стирать. Он не скатывается, не сбивается при стирке. Все куртки идут полностью на климат-контроле. В них будет комфортно как в помещении, так и на улице. Мех съёмный, много карманов».

Только 5 дней - до 26 января выставка скандинавских брендов будет работать с 10 до 21 часов в Мончегорске на улице Кондрикова, 16 (слева от касс магазина «Пятёрочка») и в Ковдоре на улице Кирова, 10 (в бывшем магазине «Связной». Ориентир - воздушные шары).

На правах рекламы.