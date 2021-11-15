275 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 7 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+77), Кандалакшском районе (+43) и Оленегорске (+33).

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 оценил ситуацию в стране с распространением коронавируса как напряженную, хотя в ряде регионов темпы прироста заболеваемости удалось сбить.

По данным главы кабинета министров, «их удалось сбить, в том числе благодаря введению по поручению главы государства нерабочих дней». При этом Мишустин отметил, что «в других российских субъектах по-прежнему много заболевших». «До конца следующего года продлена регистрация медикаментов, используемых в том числе для борьбы с ковидом», — сказал Мишустин. Премьер-министр ещё раз призвал всех вакцинироваться и напомнил, что «не стоит отказываться от прививки без консультации врача, только он может сказать о наличии противопоказаний к вакцинации».