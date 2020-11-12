День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.11.20 19:30
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору еженедельно докладывать о принимаемых в регионах мерах в связи с COVID-19
Ведомство должно будет рассылать регионам прогноз заболеваемости коронавирусом.
Губернаторы, в свою очередь, должны будут на основе текущей эпидемиологической обстановки вводить необходимые ограничительные меры, направленных на снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, не допуская при этом негативные экономические последствия.
Кроме того, главам российских регионов поручено до конца недели создать резервные койки для пациентов с коронавирусом и обеспечить лекарствами лечащихся на дому.
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Последние комментарии
Евгений_М
11.11.20 23:20
Все таки здорово, что наши у нас есть атомный ледокольный флот! Ледокол просто уникальный, как, впрочем, и те, что уже вовсю работают в Арктике.
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Анастасия
10.11.20 05:59
Милиции!!!! Полиция даже рядом не лежала
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Маиина
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