Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору еженедельно докладывать о принимаемых в регионах мерах в связи с COVID-19

Ведомство должно будет рассылать регионам прогноз заболеваемости коронавирусом.

Губернаторы, в свою очередь, должны будут на основе текущей эпидемиологической обстановки вводить необходимые ограничительные меры, направленных на снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, не допуская при этом негативные экономические последствия.

Кроме того, главам российских регионов поручено до конца недели создать резервные койки для пациентов с коронавирусом и обеспечить лекарствами лечащихся на дому.