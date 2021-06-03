47 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. 1 человек умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+ 30), Кольском районе (+ 8) и Североморске (+ 3).

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал прививаться от коронавируса, отметив высокую эффективность всех имеющихся у страны вакцин, сообщает ТАСС. «Пожалуйста, дорогие друзья, я хочу всем пожелать здоровья, и обязательно надо вакцинироваться», - сказал Мишустин.

Темпы вакцинации от коронавируса в России растут, это даст свой результат, но пока надо продолжать соблюдать все меры профилактики, заявила РИА «Новости» глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Ну, и, конечно же, если мы чувствуем себя плохо, не нужно ходить в рабочий коллектив, не надо ставить под удар здоровье окружающих»,- подчеркнула Попова.