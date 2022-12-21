Премьер-министр РФ наградил Морскую арктическую геологоразведочную экспедицию премией правительства в области науки и техники

Цифровая система морской сейсморазведки «Краб» инновационная и уникальная, такие устройства лишь недавно начали внедрять в мировую практику.

Премия правительства Российской Федерации в области науки и техники - это престижная награда, которую присуждают ежегодно за уникальные разработки. В этом году звания лучшего также удостоился проект Морской арктической геологоразведочной экспедиции.

Алексей Казанин, генеральный директор АО «МАГЭ»: «С 2016 года мы начали разрабатывать так называемые донные станции «Краб», которые позволяют нам с полной точностью определять тот или иной резервуар углеводородов, мониторить, как он меняется в процессе добычи, и, соответственно, делать сейсморазведку более детальную - 4-компонентную, которая позволяет более точно определять те или иные залежи месторождений».

Цифровая система морской сейсморазведки «Краб» инновационная и уникальная, такие устройства лишь недавно начали внедрять в мировую практику.

Алексей Казанин, генеральный директор АО «МАГЭ»: «Особенности этих станций - это работа на больших глубинах, работа в арктических морях с низкой температурой. На сегодняшний момент более 90% всех компонентов, которые там применяются, отечественного производства».

На данный момент в парке МАГЭ около четырёх тысяч станций, которые уже работают на шельфе Охотского моря. Это стало возможным благодаря сотрудничеству компании с «Газпромом».

За 4 года совместных работ будет исследована тысяча квадратных километров подводных территорий.

МАГЭ не планирует останавливаться на достигнутом и уже увеличивает парк донных модулей и разрабатывает модернизированную версию «Краба» для ещё более точной разведки нефтегазовых месторождений.