Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил план из 13 пунктов по снижению выбросов в Арктической зоне России

Как сообщается на сайте кабмина, каждый из пунктов закреплён за конкретным ведомством. В частности, Минстрою, Минэнерго и региональным властям поручат модернизацию ТЭЦ и котельных для перевода их на более экологичное топливо.

Минэнерго также необходимо продумать переход транспорта на газомоторное топливо, сообщает РИА «Новости».

Согласно плану, Минстрой и местные власти должны разработать программы строительства и модернизации очистных сооружений. Минприроды, Минэнерго и Роспотребнадзору поручено продумать увеличение платы за выбросы отходов в атмосферу и акватории.

Отмечается, что утвержденные меры – «часть единого плана по реализации основ государственной политики в Арктике и Стратегии развития Арктической зоны до 2035 года».