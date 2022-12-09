Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил выделение в 2023 году дополнительно почти 7,5 млрд рублей на зарплаты врачей и среднего медицинского персонала

«Решение принято исходя из прогноза годового прироста численности медработников, согласно которому в 2023 году в медицинские учреждения придут работать ещё более 18 тысяч врачей и свыше 20 тысяч специалистов среднего медицинского персонала», - говорится в сообщении.