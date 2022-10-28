Премьера: «Малая Кузёма» с большим смыслом

Новая постановка в театре - это всегда волнительно как для артистов, так и для зрителей. В Мурманском областном драматическом театре состоялась премьера не очень научной, но комедийной фантастики «Малая Кузёма».

Спектакль по пьесе Дамира Салимзянова «Преступник поневоле» рассказывает о новой планете, населённой бывшими землянами, которые забыли о прошлой жизни. Неожиданно к ним направляется инспектор империи Земля, чтобы проверить Малую Кузёму на соответствие традиционным человеческим ценностям.

Гостей театра ждёт новая машинерия, технические эффекты, красивые костюмы, декорации и многое другое, но главным остаётся сатирический и душевный сюжет.

Вадим Данцигер, режиссёр-постановщик Мурманского областного драматического театра: «С чем бы я хотел, чтобы вышел зритель из зала, так, это, наверное, с ощущением любви к близким, любви к родине, к детям. К своей родине, где тебе суждено было родиться. В данном случае герои родились на Малой Куземе и это их родина. Наверное, ничего более важного нет».