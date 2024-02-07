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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.02.24 19:30

Премьера спектакля «Самое время жизнь» состоялась в Гаджиево и Мурманске

Женщины своим смелым примером показали, как важно не стать заложником болезни, а продолжать борьбу с ней, что победить, в первую очередь, значит, не опустить руки.

Так много в жизни мы слышим пугающих слов, но можно только догадываться, что чувствуют люди, услышавшие фразу: «У вас рак».

Ольга Гапонова кажется счастливой, но это сегодня, когда позади десятки обжигающих капельниц, сотни часов, потраченных на борьбу с онкозаболеванием. Но женщина решила - самое время жить! Такой проект реализуют девушки из Мурманской области с неутешительным, а порой и смертельным диагнозом. В их числе и Ольга, которая тяжелее, чем собственную историю, приняла чужие.

Ольга Гапонова, участница проекта «Самое время жить», г. Гаджиево: «Через боль. Потому что нужно было принять, понять. Когда слушаешь истории других, то с собой-то всё понятно. Истории других тяжелее пережить – это самое сложное».

Наталья Будько, автор проекта «Самое время жить», г. Гаджиево: «Этот проект для того, чтобы напомнить, что сейчас самое время жить! Пожалуйста, живите и наслаждайтесь каждым моментом».

Такая мысль у Натальи Будько появилась не сразу. Врач по образованию сама столкнулась с полнейшим бессилием четыре года назад, когда поняла, что здесь не помогут лишь лекарства, не спасёт годами накопленный опыт.

Наталья Будько, автор проекта «Самое время жить», г. Гаджиево: «Когда я столкнулась с диагнозом, то несмотря на своё высшее медицинское образование, я не могла применить свои знания. Я писала завещание, думала, что умру… И только спустя некоторое время мне удалось прийти в себя, включить голову (потому что сначала всегда эмоции) и осознать, что происходит. Неважно, врач ты или не врач. Даже самая высокая квалификация может не помочь в борьбе с этой болезнью».

Два года назад и появилась группа взаимопомощи и поддержки, где всегда ждут тех, кто самостоятельно не в силах морально бороться с недугом. Идея проекта у Натальи также зародилась с желания показать девушкам их сильные стороны: одна фотосессия сменялась другой, она вылилась в целый комплекс творческо-терапевтических мер, который логично завершился постановкой на сцене под руководством гаджиеского режиссёра.

Мария Кожемякина-Бельчикова, руководитель самодеятельного народного коллектива «Драматический театр «Апельсин»», г. Гаджиево: «Я считаю, что подобные проекты должны быть. Здесь такой момент: как ещё чувствовать себя человеком в наше непростое время?».

Анна Гришко, депутат Мурманской областной Думы, г. Гаджиево: «Сегодня мы стали свидетелями того, как достойно и красиво они справились с трудностями, показали нам - девушкам и мужчинам, что онкология – это не приговор. Это образ жизни, который можно вести, с которым можно справиться, быть яркой, успешной, красивой. Эти девушки – пример для каждого из нас».

Девушки без прикрас рассказали о том, с чем пришлось им столкнуться, но главное, доказали, что с болезнью можно справиться, укротить её, приручить. Главное, чтобы рядом было дружеское плечо, а в сердце - бесконечная любовь к жизни.

Яна Надточий, участница проекта «Самое время жить», г. Североморск: «По моему мнению, действительно самостоятельно справляться с такими проблемами очень сложно. А когда рядом есть поддержка, когда ты понимаешь, что ты не один, то легко двигаться вперед: есть мотивация, есть силы, есть поддержка, энергия».

Премьера спектакля «Самое время жизнь» состоялась в Гаджиево, а уже в День борьбы против рака проект увидели жители и гости Мурманска. Фотовыставка - непосредственная часть проекта по поддержке онкопациентов будет работать в областной научной библиотеке до конца марта.

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