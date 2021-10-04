Владимир Путин указом установил в России День отца, отмечать его будут в третье воскресенье октябряКрупнейшим разделом в бюджете 2022 года будет социальная политика, за ним – затраты на оборону
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.10.21 19:30

Премии мэра вручили самым лучшим молодым мурманчанам

В рамках празднования Дня города в детской театральной школе состоялось торжественное награждение победителей городского конкурса детского рисунка «Я люблю мой город!», а также премий и стипендий талантливым молодым мурманчанам.

Конкурс детского рисунка «Я люблю мой город» проводится в Мурманске ежегодно. Участвуют в нём учащиеся гимназий, лицеев, художественных школ и многие другие. В 2021 году юные мурманчане подали в комиссию около двухсот рисунков. Лауреатов и призёров наградили на сцене Детской театральной школы. Им вручили дипломы и подарки.

Наравне с художниками чествовали и студентов мурманских вузов, которые добились успехов в учёбе и принимали активное участие в общественной жизни города.

Валентина Доцник, и.о. главы администрации города Мурманска: «Всех, всех нас с праздником, с днём рождения нашего любимого города. Что ждёт наш город, я не сомневаюсь ни сколько, - только развитие и процветание, потому что в нём живут такие замечательные люди, как вы. Я от души желаю всем огромного счастья, здоровья, исполнения всех желаний, успехов, творческих побед и удач!».

Премии мэра вручили молодым мурманчанам, внесшим вклад в развитие образования, воспитательной деятельности, науки, молодёжной политики, культуры и спорта города Мурманска.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)С начала года почти 10 тысяч россиян ищут работу в лесной промышленности, что на треть больше, чем годом ранее, но работников всё равно не хватает
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

GeCnJGjH
04.10.21 13:42
Все без масок! Как в старые - допандемийные времена! Для кого-то День города обернётся вызовом медиков, радость окажется недолгой. Се ля ви...
Комментарий к новости:Более 30 тысяч жителей приняли участие в праздновании 105-летия Мурманска
Юрий.
02.10.21 09:47
Да пофиг, но похоже это на пауков в банке. Если кто чуть ослаб ,сожрут
Комментарий к новости:Устно поддержали, тайно прокатили, или Особенности выборов нового главы муниципального образования город Мурманск
VJhzxjrR
01.10.21 10:09
Фото к сообщению подобрано правильное: и подохнуть не дают, и радоваться нечему!
Комментарий к новости:Правительство предлагает поднять МРОТ в 2022 году на 6,4%
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире05:30«Великие империи мира». Документальный цикл (0+)06:30Новости. Информационная программа (12+)07:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Финансовый маркетплейс расширил список услуг, доступных для мурманчан-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 18 копеек-PRO Энергетику (18+)Мурманский филиал «Россети Северо-Запад» работает в режиме повышенной готовности-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 4 октября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Владимир Путин указом установил в России День отца, отмечать его будут в третье воскресенье октября
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика