Премии мэра вручили самым лучшим молодым мурманчанам

В рамках празднования Дня города в детской театральной школе состоялось торжественное награждение победителей городского конкурса детского рисунка «Я люблю мой город!», а также премий и стипендий талантливым молодым мурманчанам.

Конкурс детского рисунка «Я люблю мой город» проводится в Мурманске ежегодно. Участвуют в нём учащиеся гимназий, лицеев, художественных школ и многие другие. В 2021 году юные мурманчане подали в комиссию около двухсот рисунков. Лауреатов и призёров наградили на сцене Детской театральной школы. Им вручили дипломы и подарки.

Наравне с художниками чествовали и студентов мурманских вузов, которые добились успехов в учёбе и принимали активное участие в общественной жизни города.

Валентина Доцник, и.о. главы администрации города Мурманска: «Всех, всех нас с праздником, с днём рождения нашего любимого города. Что ждёт наш город, я не сомневаюсь ни сколько, - только развитие и процветание, потому что в нём живут такие замечательные люди, как вы. Я от души желаю всем огромного счастья, здоровья, исполнения всех желаний, успехов, творческих побед и удач!».

Премии мэра вручили молодым мурманчанам, внесшим вклад в развитие образования, воспитательной деятельности, науки, молодёжной политики, культуры и спорта города Мурманска.