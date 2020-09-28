Премированы муниципалитеты, лучше реализовавшие программу по временному трудоустройству северян

С октября в полной мере и на постоянной основе заработает программа по временному трудоустройству северян на общественно-полезные работы. Об этом напомнил глава Мурманской области на оперативном совещании.

Более 1,7 тысячи рабочих мест было создано ранее в период пандемии в рамках данной программы. Благодаря такому успеху её было решено продлить и сделать постоянной. Положительные отзывы были и от безработных граждан, которые нашли временный заработок и от представителей власти. Теперь муниципалитеты, проявившие наибольшую активность в этом деле, будут награждены.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Первое место присудили администрации города Кировска. Соответственно, размер поощрения – 1,5 миллиона рублей, которые администрация получает, администрация Апатитов – 1 миллион 250 тысяч рублей, третье место – Оленегорск и 1 миллион рублей, 4-е место - 750 тысяч, Кандалакшский район и размер поощрения полмиллиона рублей».