Премию имени директоров завода «Нерпа» Валентина Мурко вручили трём лауреатам

На судоремонтном предприятии Снежногорска подвели итоги ежегодной премии имени одного из директоров завода Валентина Мурко. Три лауреата – три специалиста разных направлений – получили не только признание, но и денежное вознаграждение.

Он выходит на заказ, так называются стоящие на ремонте в доках корабли и подлодки. Налегке: с блокнотом и карандашом. Делать наброски чертежей на оборонно-промышленном предприятии запрещено, приходится держать в голове десятки важных деталей – цифры, фигуры, модели. Основная работа начинается уже в инженерном центре: на бумагу ложатся линии, которые и составляют основные параметры будущих изделий.

Денис Михайловский, инженер-технолог-программист технолог инженерного центра СРЗ «Нерпа», г. Снежногорск: «Самое интересное всегда вначале. Когда смотришь на бумажку, то ещё ничего не понятно, а потом, когда воплотилось в жизнь, превратилось в объёмную конструкцию, видишь масштаб. Это стоит того, чтобы этим заниматься».

Ориентируется в чертежах, в частности, касающихся ремонта систем кораблей, в прошлом энергетик из Иваново - Антон Серкин. Молодой специалист попал на завод по счастливой случайности, а остался по любви.

Антон Серкин, инженер-конструктор-технолог инженерного центра СРЗ «Нерпа», г. Снежногорск: «Попал сюда на практику, потом в тот же коллектив попал на работу. Наверное, очень важен коллектив рабочий. Мне с этим очень повезло».

Именно благодаря сильной системе наставничества и поддержке коллег, удалось добиться в карьере немалых высот. Антон занимает должность исполняющего обязанности начальника бюро, а в этом году стал одним из трёх лауреатов престижной премии.

Антон Серкин, инженер-конструктор-технолог инженерного центра СРЗ «Нерпа», г. Снежногорск: «Это невероятно приятно, учитывая то, что это награда всегда была чем-то таким, что нужно заслужить, а значит, если выбрали меня, то я заслужил. И за это гордость берёт».

Вручать премию имени Валентина Мурко – корабела, судоремонтника, директора и строителя не только завода, но и города Снежногорска – одна из традиций «Нерпы». Каждый год лучшие специалисты завода получают признание и денежное поощрение. Стимулом для дальнейшего роста, уверен нынешний руководитель предприятия, должна стать и автобиографическая книга, собранная из воспоминаний и заметок Мурко, которую в подарок вручали обладателем премии.

Олег Хаютин, директор СРЗ «Нерпа», г. Снежногорск: «Книга Валентина Мурко «Записи директора» действительно является моей настольной книгой. Сегодня мы её тоже вручали лауреатам премии, она об истории нашего завода, края и города Снежногорска».

Екатерина Чекмезова, травильщик СРЗ «Нерпа», г. Снежногорск: «По карьерной лестнице я добилась всего, что хотела. Но моя работа мне нравится, к тому же мы освоили новый участок химочистки. Есть к чему стремиться».

Премию имени Валентина Мурко по традиции вручают накануне дня рождения талантливого корабела и настоящего мечтателя. Таким запомнили Валентина Васильевича ветераны завода, которым посчастливилось работать под его руководством. К мемориальной доске, установленной на фасаде дома, в котором проживал Валентин Мурко, возложили цветы и почтили память одного из директоров «Нерпы» минутой молчания.