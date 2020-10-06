Премию имени Павла Стеблина вручили учителям ЗАТО Александровск

Это одна из традиций судоремонтного завода «Нерпа».

Более 10 лет учитель гимназии Елена Хохлова ведёт с учениками исследовательскую деятельность, основное направление, конечно, техническое. Именно это и стало решающим фактором в номинации педагога на премию Стеблина. От «Нерпы» Елена Михайловна награждена уже вторым дипломом.

Елена Хохлова, учитель математики гимназии, г. Полярный: «Это великолепная поддержка для педагога. Прежде всего, это признание его заслуг и его труда».

Но больше её радует то, что один из блестящих учеников и юный исследователь получил гарантию целевого места по судостроительной специальности от предприятия. Денежное поощрение педагогам – это одна из профориентационных мер завода.

Владимир Ананьев, заместитель директора по работе с персоналом СРЗ «Нерпа», г. Снежногорск: «Сегодня завод может направлять молодёжь ЗАТО Александровск в четыре высших и ведущих учебных заведений и в три средне-специальных учебных заведений. Мы делаем всё, чтобы молодёжь не просто оставалась на Севере, но и получала достойную заработную плату».

Вот уже 17 раз учителя, работающие со школьниками над исследованиями, получают премии. Среди них и Евгения Хиневич. Её выпускники – это студенты технических вузов. Основной мотивацией педагог считает поддержку ребёнка на каждом этапе исследования.

Евгения Хиневич, педагог дополнительного образования Дома детского творчества «Дриада», г. Снежногорск: «Не надо навязывать ребёнку свои интересы. Мы, наоборот, должны слушать детей, тогда будет польза и городу, и заводу, и ребёнку».

Именно учительская помощь позволяет ребёнку определиться с будущей профессией. В этом случае премии, награды, характеристики и направления на обучение от завода для многих школьников могут стать путевкой в жизнь. А для педагогов – поводом для гордости.

Джамиля Саидова, педагог дополнительного образования Дома детского творчества, г. Гаджиево: «Она мотивирует меня двигаться дальше, давать детям патриотическое воспитание, чтобы дети оставались в своём родном краю».

Уже в этом месяце у педагогов будет возможность оправдать свои награды – со своими учениками они вновь поборются за призовые места в муниципальных научно-исследовательских конференциях.