Преображаются дворовые территории Мурманска

В этом году в программу по формированию комфортной городской среды вошли более двух десятков территорий областного центра. Например, в настоящее время во дворе на улице Коммуны, 20 ведутся ремонтные работы в рамках этой программы.

Приятные преобразования, которые идут в тихом центре города, не могут не радовать жильцов МКД. Ведь именно по их инициативе был затеян ремонт. Собственники провели собрание и правильно оформили документы.

Вокруг здания, в котором располагается одна из старейших стоматологических клиник города «Дента», специалисты уже восстановили тротуары, сейчас на проезжей части идёт подготовка под укладку нового асфальта. Автомобилистам, пешеходам и посетителям медицинского учреждения станет гораздо комфортнее передвигаться по придомовой территории.

«Мы вошли в эту программку и очень рады этому, - говорит Татьяна Елпанова, депутат Совета депутатов г. Мурманска. - Подрядные организации справляются с поставленными задачами».