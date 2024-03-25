Преобразовать школьные пространства в ЗАТО Александровск в этом году за счёт регионального гранта смогут четыре школы

Кроме того, впервые за время работы проекта заявки могли подать детские сады. Одним из обладателей средств стало и дошкольное учреждение Полярного.

На прошлой неделе определили победителей программы «Арктическая школа».

11-классник из Гаджиево в прошлом году уже работал над дизайн-проектом столовой. Пока желание улучшить и осовременить вид зоны питания так и осталось мечтой. Константин Зинченко уверяет, что навык создания компьютерных моделей не перерастёт в профессиональную плоскость, но станет для будущего капитана торговых судов прикладным. Так или иначе, работа над проектом школьного музея стала для него вторым опытом и на сей раз удачным: 279-я школа выиграла грант регионального правительства. Благодаря 5 миллионам рублей, полученным в рамках программы, помещение, ранее служившие служебным и техническим, станет уголком памяти, местом проведения значимых для учреждения событий.

В планах – строго разделить и максимально полезно использовать каждый сантиметр аудитории: будут зоны истории города и школы, экспозиции, посвящённые Великой Отечественной войне и героям специальной военной операции. Особенно интересным Константин считает наличие места интеллектуальной свободы школьника.

Константин Зинченко, разработчик дизайн-проекта музея, школа №279, г. Гаджиево: «На самом деле, зона коворгинга, которая будет, это что-то необычное. Я такого не видел ни в одной школе. Впервые можно прийти, поработать и отдохнуть в каком-то месте».

Участие в разработке проекта приняла инициативная группа педагогов, старшеклассников и даже родителей. Уже сейчас руководство задумывается над изменениями и других школьных пространств, в приоритете зоны приёма пищи, но также есть задачи преобразить и усовершенствовать научные и информационно-библиотечные отделы.

Ирина Матвиишина, директор школы №279, г. Гаджиево: «Грантовая поддержка – это важно. Это возможность получить на преобразования хорошие деньги напрямую из регионального и федерального бюджетов. И мы всегда стараемся воспользоваться этой возможностью».

Ровно такую же сумму на капитальный ремонт актового зала получила школа Оленьей Губы. Это единственное учреждение среднего образования поселения, поэтому значимость преображения переоценить сложно. В последний раз, припоминает директор, косметический ремонт здесь делали лет 20 назад, тогда не задумывались, например, о возможности размещения потолочных проектора и экрана, кулисы вовсе создавались руками энтузиастов учреждения. Теперь же планируется улучшить сцену, заменить полы, закупить новые кресла и музыкальное оборудование, а даже создать научно-практическую зону.

Екатерина Пятницкая, директор школы №280, н.п. Оленья Губа: «Актовый зал всегда был сердцем школы, потому что все общешкольные, общепоселковые мероприятия проводились именно здесь. Поэтому назрела такая необходимость для всех нас иметь такой многофункциональный актовый зал».

В этом году кураторами программы «Арктическая школа» было принято решение внедрить новое направление «Уникум.Малыш». Первые научно-исследовательские пространства для дошкольников появятся в пяти детских садах региона, в том числе в учреждении Полярного.

Всего в ЗАТО Александровск за три года работы грантовой программы пять школ смогли обновить не только школьные пространства, но и материально-техническую базу. Преобразованы спортивные залы и столовые, созданы научные пространства и информационно-библиотечные центры.