Преодолев Северный морской путь, легендарный барк «Седов» заглянул в Мурманск

Долгожданная встреча состоялась в праздничной атмосфере. На встречу учебного парусника пришли главы города и региона.

Дмитрий Коряковский всегда мечтал покорять моря и океаны, как его дедушки. Молодой человек хочет стать капитаном ледокола, а пока свой первый рейс он совершил на паруснике.

Дмитрий Коряковский, курсант Мурманского морского рыбопромышленного колледжа им. Месяцева: «Эмоции переполняют, потому что суда раньше видел только у нас в порту в Мурманске или на картинках. А парусники, тем более редкость! Ставить парус и укатывать его, идти под парусами - это довольно монструозно и грандиозно. Эмоций уйма».

В Мурманске один из крупнейших учебных парусников в мире «Седов», несмотря на запреты, встречают торжественно. И не напрасно, ведь на борту 30 из 136 курсантов родом из нашей области. Ребята учатся в МГТУ и морском колледже. Впрочем, эмоции от похода у молодых людей схожи, например, Степана Ивченко из Калининграда пришёл к выводу, что море - самая мощная стихия, которая раскрывает истинные качества человека, срывая с него маску.

Степан Ивченко, курсант Калининградского морского рыбопромышленного колледжа: «Здесь вся человеческая сущность вылезает наружу: кто-то совершает хорошие поступки, кто-то плохие. Видно сразу, какой он на самом деле человек».

Под парусами «Седова» ходят только лучшие курсанты, уверен капитан судна. Практика на таком барке – дело не для слабаков. Взять только этот уникальный поход - «Седов» совершил переход из Владивостока по Северному морскому пути в Мурманск, пройдя за два месяца более 7 тысяч морских миль.

Виктор Николин, капитан учебного парусного судна «Седов»: «Самое сложное было - ожидание и подготовка. Когда начался переход – это спокойная для всех и привычная работа. Сам переход, вы знаете, уникальный - пройти впервые в мире на парусном судне за одну навигацию такое расстояние! В общем-то, весь экипаж - все они герои. Они уже в учебнике истории».

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Мне в этой жизни повезло. Я ходил по Северному морскому пути и, безусловно, это событие для экипажа. А на борту есть мурманские курсанты. Я хочу ребят поздравить и поздравить весь экипаж. Это действительно удивительно - за одну навигацию парусник прошёл Северным морским путем. Это действительно достижение».

«Седов» пробудет в Мурманске несколько дней. Сменится состав заполярных курсантов, остальной экипаж отдохнет перед выходом в море. После чего барк вернётся в порт приписки Калининград, тем самым завершив экспедицию трёх судов Росрыболовства, которая длилась два месяца.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «Один поход и парень приходит совсем другим человеком. Он сходит с трапа не просто курсантом, а моряком. Это не простая служба - ходить на парусном барке «Седов» по морю. Тем более, совсем не просто за одну навигацию пройти Северный морской путь парусному судну. И я очень рад за наших мальчишек, что у них это получилось».

Кстати, каждому курсанту барка вручили наградную медаль за участие в этом уникальном походе.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Эти ребята прошли Севморпуть, они уже закалённые моряки. И конечно, это здорово, ярко, классно, что барк «Седов» опять у нас. Самое важное, что удалось сделать - уже второй год подряд наши курсанты на практике, на этом барке и на барке «Крузенштейн» получают морскую практику по-настоящему в море в самых суровых условиях».

Отметим, что легендарный парусник «Седов» в этот раз закрыт для посещения. Причина тому – противоэпидемические ограничения. Но каждый мурманчанин и гость города может посмотреть на него с причала на морском вокзале.