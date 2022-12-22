Преодолевая трудности: реконструкция Мурманского областного краеведческого музея продолжается

Подрядчиком выполнены подготовительные и демонтажные работы. Благодаря реновации учреждения культуры, у музея появятся новые возможности для маломобильных граждан и для северян с особенностями здоровья.

Северяне с нетерпением ожидают окончания реконструкции краеведческого музея. Ведь здание музея было построено в тысяча девятьсот тридцать седьмом году.

Работы по обновлению областного краеведческого музея стартовали ещё в середине 2019-го, но вследствие многих факторов, например, контракт с первым подрядчиком пришлось расторгнуть, а новый вступил в силу летом текущего года. Но затянулся ремонт далеко не только по вине рабочих.

Ирина Вабищевич, министр строительства Мурманской области: «Когда ты вскрываешь перекрытия и понимаешь, что невозможно дальше реализовывать проект, то всё останавливается. Собираются межведомственные комиссии для принятия решений, проектировщик разрабатывает новые решения. Это тяжёлый и очень долгий по времени процесс. А дальше, если вы помните, это ковид, это сложность с привлечением людей. Люди, которые здесь работают, тоже болеют, ведь они же работают в одном помещении: заболел один, а через неделю у нас нет никого на объектах».

К тому же ковид повлиял и на рост цен, строительные материалы подорожали вдвое и это ещё не всё.

Ирина Вабищевич, министр строительства Мурманской области: «Те счета, которые мы получаем на материалы, в них прописано, что если в течении двадцати четырёх - сорока восьми часов не успел оплатить, значит цена меняется. Сколько случаев у нас было, что подрядчики оплатили этот счёт, но поставщик возвращает деньги с требованием доплаты ещё пятидесяти процентов сверх цены. Сегодня конъектура рынка такова, хватает покупателей».

Ряд ключевых сложностей и особенностей, возникших при восстановлении здания культурного наследия, уже в прошлом. На данный момент подрядчиком выполнены подготовительные и демонтажные работы.

Алексей Солопекин, и.о. начальника ГОКУ «Управление капитального строительства»: «Надо закончить фасад, всю внутреннюю отделку по системе инженерно-технического обеспечения. По наружным и по внутренним мы уже на финише. Наружные полностью - сто процентов выполнены. А внутренняя отделка по большей части».

Реконструкция учреждения культуры откроет новые возможности для маломобильных граждан и для северян с особенностями здоровья.

Елена Собашникова, директор Мурманского областного краеведческого музея: «У нас будут два лифта, которые будут поднимать с первого этажа наших посетителей. И не только маломобильных, но и всех, кому сложно подняться на четвертый этаж, потому что такая проблема у нас существовала. Мы проводили мероприятия для старшего поколения и, я думаю, что это новшество очень полезное и нужное, соответствует опять же всем требованиям».

Не менее важно и то, что весь музей будет оборудован тактильными, звуковыми и информационными техническими средствами, которые позволят всем категориям инвалидов посещать данное учреждение.