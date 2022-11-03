Преподаватели и студенты МАГУ готовы оказывать психологическую помощь членам семей мобилизованных и участников СВО

Создание этого направления поддержки обсуждали сегодня с депутатом Государственной Думы России Татьяной Кусайко.

Семьям мобилизованных и участников специальной военной операции оказывают разностороннюю поддержку. От волонтёрского центра, правительства и даже неравнодушных граждан. Студенты-психологи МАГУ также хотят поддержать северян, чьи родственники защищают нашу родину. Обсудить эту возможность педагоги университета решили с депутатом Госдумы Татьяной Кусайко.

Любовь Лычкина, проректор по молодёжной политике МАГУ: «Мы хотели бы снять опасения нашего педагогического состава, что привлечение добровольцев является не совсем обоснованным и законным. Как раз при помощи Татьяны Алексеевны мы могли бы минимизировать эти риски. И как раз по образу и подобию медицинских работников, привлекать обучающихся средних, а может быть, и старших курсов для консультирования».

Татьяна Кусайко, врач с большим стажем и член попечительского совета МАГУ, внимательно выслушала предложение педагогов.

На встрече обсуждали, что необходимо изменить на федеральном уровне для привлечения в качестве волонтёров студентов-психологов. А также, каким образом можно организовать эту работу и где.

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы РФ: «Я думаю, что мы выйдем на те примеры организации, которые уже применяются - это будет некого рода маршрутизация. Возможно, это «горячая линия», участие специалистов в её работе. Либо это организация по определенным часам помощи в центре добровольчества».

Волонтёрская работа студентов-психологов будет контролироваться преподавателями. В случае необходимости они будут помогать своим ученикам. Ведь каждый случай обратившегося – индивидуален.

Такой опыт будет полезен и будущим психологам в качестве практики.