Преподаватель–народник начал работать в детской школе искусств города воинской славы Полярного

Юлия открыла свой первый набор из шестерых учеников для подготовки по классам балалайки, гитары и домры.

Юлия Ерина, преподаватель детской школы искусств, г. Полярный: «Коллектив очень порадовал: все приветливые, лучезарные, готовы помочь. И детки очень отзывчивые, хотят заниматься. Это самое главное».

Привлекать педагогов, уверено руководство школы, им позволяет, в том числе, и новое современное оборудование. Например, в рамках национального проекта «Культура» в учреждение были закуплены новые струнно-смычковые и клавишные инструменты, графические планшеты и учебники по музыкальной грамоте.

Ольга Улиткина, директор детской школы искусств, г. Полярный: «Мы стараемся, чтобы пришёл молодой специалист и горел. И когда он увидит, какой рояль стоит, какой звук у этого рояля, то он сам захочет играть, а за ним потянуться его ученики».

Более 300 обучающихся в этом году поступили и в школу искусств в Гаджиево. Образовательное учреждение удалось отремонтировать благодаря участью в нацпроекте: яркий фасад школы теперь виден издалека. На этом преобразования не закончатся, в ближайшем будущем гаджиевцы также обзаведутся новыми музыкальными и изобразительными инструментами. Но и это не все планы.

Ольга Касовская, директор школы искусств, г. Гаджиево: «Во-первых, территорию необходимо благоустроить. Здание красивое, а территория – не очень. У меня много проектов в голове».

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Что-то можно сделать за счёт национального проекта «Культура», а остальное сделать за счёт тех денег, которые в реновацию ЗАТО заложены».

Шанс попасть в федеральные программы есть и у других учреждений культуры ЗАТО Александровск. Например, ремонта требует Центр творчества и досуга в Гаджиево. Давно не обновляли и зрительный зал Дворца культуры Снежногорска. Как показала практика, проекты работают, нужно лишь в них уверено заявиться.