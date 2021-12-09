Пресс-конференция с уполномоченным - воспитанники «Академии телевидения» набираются опыта

Сегодня юные журналисты стали участниками серьёзной пресс-конференции. А их спикером стал уполномоченный по правам человека в Мурманской области.

Юные журналисты - учащиеся проекта «Академия телевидения» каждый урок познают азы этой непростой профессии. Но знания лучше всего усваиваются на практике. Потому, в этот раз они стали участниками пресс-конференции. Свои вопросы дети задавали уполномоченному по правам человека в Мурманской области Михаилу Шилову.

Михаил Шилов, уполномоченный по правам человека в Мурманской области: «Когда ты общаешься с детьми, особенно, когда это журналисты подготовленные, практически коллеги, то это здорово, это прекрасно. Когда дети к чему-то стремятся, к чему-то идут и в таком возрасте начинают познавать азы профессии - это здорово».

Нина Башмакова, преподаватель проекта «Академия телевидения»: «Мы рады, что представители аппарата правительства Мурманской области достаточно открыты и лояльны, особенно по отношению к детям. И принимают подобные наши приглашения стать участниками таких мероприятий».

Юные «академики» готовились к интервью очень тщательно. Они узнали, какие обязанности выполняет человек, занимающий эту должность, чем он помогает другим людям. Исходя из этого, ученики подготовили вопросы, которые, кстати, касались не только работы гостя.

Марк Устинов, ученик «Академии телевидения»: «С каких лет ребёнок может начать работать?».

- Почему тебя интересует этот вопрос?

- Не знаю.

- А сам, с какого возраста планируешь пойти на работу?

- С какого можно. С какого ответят, с такого и пойду!

Виктория Пантилеева, ученица «Академии телевидения»: «У них есть своя личная жизнь. Семья и всегда интересно узнать, чем живут люди, чем увлекаются, что им интересно».

Софья Сохрякова, ученица «Академии телевидения»: «Ругаете ли вы, если у ваших детей плохие оценки в школе? Как вы проводите свободное время с детьми?».

Беседа прошла очень легко и позитивно. Юные журналисты и гость нашли общий язык с первых же минут. Михаил Шилов не только ответил на заданные вопросы, но и рассказал подросткам об их правах и обязанностях.

Напомним, в «Академии телевидения» учат блогеров и журналистов. Информацию о курсах и наборах можно узнать по номеру телефона 75-31-31 и на сайте tv51.ru