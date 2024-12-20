Пресс-конференция Владимира Путина, или Впечатления корреспондента «Арктик-ТВ» Кристины Харатовой

Пресс-конференция Президента Российской Федерации - событие не просто всероссийского, но и международного масштаба. Ведь на него съезжаются журналисты со всей страны и зарубежные коллеги.

В этом году шанс посетить большую пресс-конференцию и «прямую линию» Владимира Путина выпал и корреспонденту «Арктик-ТВ» Кристине Харатовой, которая расскажет о своих впечатлениях после этого

Огромный зал в Гостином дворе стал местом сбора сотен журналистов различных изданий со всего мира. Да, хоть это и конференция Президента России, но иностранные СМИ её стороной не обошли. Ведь наша страна сейчас в центре мировых событий.

А что же волновало российских журналистов? Какие вопросы они хотели задать президенту? И вообще, что чувствовали, находясь на таком масштабном событии?

Увы, забегая наперед, далеко не все из них смогли обратиться к главе государства во время пресс-конференции.

Дарина Халина, корреспондент телеканала «Тюменское время»: «Я впервые на таком мероприятии, хочу задать вопрос о счастье».

Ожидание начала пресс-конференции можно было скрасить не только общением с коллегами и работой, но и за лёгким фуршетом. Если некоторые думают, что это место со звенящими бокалами и красной икрой, то нет. Всё очень скромно: чай, кофе, лёгкие закуски.

После того, как все расселись, в зал вышел Владимир Путин. Приветствовали его стоя. А затем началась конференция. На протяжении 4,5 часа я честно пыталась быть замеченной, но это оказалось не так просто. Разве что, многие увидели нашу мурманскую табличку за спиной блогера Влада Бумаги, когда тот задавал свой вопрос.

Но я расстраиваться не буду, потому что мною не озвученный вопрос про возможность расширения «Арктической ипотеки» после «прямой линии» и пресс-конференции Владимира Путина взял в работу глава региона Андрей Чибис.