Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков призвал россиян, которые ещё не привились от коронавируса, сделать это

43 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. 2 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+29), Североморске (+4) и Печенгском районе (+3).

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков призвал тех, кто ещё не привился от коронавируса, сделать это.

Песков выступит с лекцией на форуме «Новое знание». Один из участников мероприятия рассказал, что сделал прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V» в один день с Президентом России.

«Если вы этого еще не сделали, то это не поздно сделать и после президента. Более того, это и надо сделать», - приводит слова Пескова информационно агентство РИА «Новости».