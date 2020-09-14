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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.09.20 19:30

Преступная группа, организовавшая притон, предстанет перед судом в Мурманске

Создатель преступной организации втянул в это дело даже несовершеннолетних и за несколько лет обогатился на 12 миллионов рублей.  Деталями громкого дела поделились сотрудники правоохранительных органов.

В 2013 году молодой северянин после службы в армии решил обогатиться. Идея оказалась вполне осуществимой, если не брать в расчёт её незаконность. Начинающий бизнесмен подыскал 8 квартир в Первомайском и Октябрьском округах, через объявления в соцсетях о поиске сотрудников на высокооплачиваемую работу нашёл девушек и открыл секс-притон.

Евгений Воронцов, заместитель начальника отдела УУР УМВД России по Мурманской области: «При помощи сети Интернет подозреваемые размещали рекламные объявления о своей деятельности. В июне 2019 года, организатор и четверо участников группы, которые выполняли роли диспетчеров и водителей, были задержаны. Следственным органами полиции было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления части 1 статьи 241 УК «Организация занятия проституцией».

По данным следствия, проститутками в притоне работали женщины из разных регионов России и Ближнего Зарубежья. Две участницы оказались несовершеннолетними 14-ти и 17-летними жительницами Петрозаводска. Девушки думали, что приехали в Заполярье зарабатывать большие деньги, занимаясь массажем, пока не узнали, что на самом деле придётся делать.

Геннадий Клименков, следователь по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Мурманской области: «На тот момент они бродяжничали и в своём городе. Их судьбой родители не интересовались. Как было установлено, родители злоупотребляли спиртными напитками и у одной, и у другой».

Кроме того, 17-летняя проститутка успевала работать и диспетчером притона, а также искать новых коллег по цеху. Начиная с 2016 года, клиентская база была обширной, а девушки в поисках лёгкого заработка уже сами обращались за работой, отмечают следователи. Бизнес стал настолько прибыльным, что участники группировки подумывали открыть притоны и в других регионах.

Геннадий Клименков, следователь по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Мурманской области: «Они ездили в Новый Уренгой, пытались там открыть. На юге страны пытались открыть, в том числе и в Москве они открывали. Но так как в Мурманске  большие зарплаты, как сама группа, так и организатор считали, что здесь более прибыльна данная деятельность».

В 2019 году главаря и членов группировки задержали. Свою вину секс-бизнесмен признал, кроме вовлечения в преступную деятельность несовершеннолетних. По данным следствия, только за последние три года он незаконно заработал более 12 миллионов рублей. Сейчас девушки, которые оказывали интим-услуги, вернулись в родные края и завязали с этой сферой, а виновные лица ждут своего наказания.

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