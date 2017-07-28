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День за днём с «Арктик-ТВ»28.07.17 19:30

Претендентов на депутатское место становится больше

Желающих занять вакантное место в Совете депутатов г.Мурманска стало больше. Документы на регистрацию в Мурманскую территориальную избирательную комиссию сегодня передал ещё один вероятный участник выборов.

15 претендентов на три места в Совете депутатов города Мурманска - так на сегодняшний день выглядит диспозиция грядущей предвыборной гонки. Напомним, места в муниципальном Совете города-героя освободились после того, как часть депутатов покинула горсовет ради работы в областной и Государственной Думе. Осенью этого года довыборы состоятся в третьем и пятом избирательных округах Мурманска.

- На сегодняшний день по третьему избирательному округу выдвинулось пять кандидатов, а по пятому округу - 10 претендентов, - говорит Нина Тихомирова, председатель Мурманской территориальной избирательной комиссии. - Не думаю, что какие-то кардинальные изменения будут происходить в ближайшее время, потому что осталось только три дня, в том числе и суббота с воскресеньем, когда мы тоже будем работать.

В этом году у большинства претендентов на участие в избирательной гонке проблем с оформлением необходимого для регистрации пакета документов не было. По словам представителей избирательной комиссии, подходить к этому вопросу граждане стали серьёзней. К тому же часть желающих сесть в депутатское кресло участвовали в праймериз, поэтому процедура подготовки документов для них не новая.

- Я не предполагала, что будут такие результаты во время праймериз, тем более, я не могу предположить, что будет дальше, - говорит Татьяна Елпанова, директор муниципальной стоматологии «Дента».

Приём документов на регистрацию в Мурманской территориальной избирательной комиссии продлится до 31 июля. А уже 10 сентября жителям третьего и пятого избирательных округов Мурманска предоставят право решить, кто будет представлять их интересы в Совете депутатов города Мурманск.

 

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