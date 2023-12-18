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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.12.23 19:30

Претенденты на участие в фестивале «КиВиН» в Сочи определились

Для мурманских КВНщиков завершается не только год, но и ещё один сезон игр. Финальная игра на Кубок губернатора собрала не только лучшие команды региона на одной сцене, но и заставила их выдать максимум шуток, чтобы рассмеялся каждый зритель.

Весь год команды Региональной лиги КВН соревновались в уровне юмора. И вот настало время определить это среди лучших, вышедших в финал, победитель которого, напомним, поедет в Сочи. Для этого команды подготовили не просто самые смешные номера, но и самые удивительные. Ведь одними «хи-хи» зрителей и опытное жюри не покорить.

Елена Подсуха, участница команды КВН «Сборная Заозерска»: «Готовиться было сложно, потому что это самая ответственная игра года. Удивлять, наверное, будем новым конкурсом, финальным аргументом, к которому мы очень серьёзно готовились и вложили в него всю душу. Мы его долго писали, несколько раз переписывали. Надеемся, что зрителю очень понравится».

Кирилл Федоров, участник команды КВН «Канат»: «На самом деле юмор для всех осязаем - и для взрослых, и детей. Понятное дело, что определенные шутки зайдут разным категориям, не может всем всё зайти. Но мы стараемся писать так, чтобы зашло всем - на взрослую аудиторию и на юную аудиторию рассчитываем».

Победу в финале могли принести успешные выступления в двух конкурсах: «приветствие» и «музыкальный». С этим команды справились отлично, как и участники «Сборной посёлка А», которые выступили перед зрителями вне зачёта.

Артём Кириллов, участник команды КВН «Сборная посёлка А»: «Это огромное событие для команды выступить в том городе, который она представляет. Ребята приехали из посёлка в Мурманск и готовы показать лучший материал, который наработали в сезоне Высшей лиги 2023 года».

Отметим, что в этот раз среди членов жюри не было первой леди - Евгении Чибис. На финал она пришла в качестве гостя, конечно, вместе с губернатором. И по признанию Андрея Чибиса, ему нравится не просто сам КВН, но и шутки команд о нём.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я считаю, что вот даже по итогу прошлой игры, что скучноват становится КВН. Очень мало шуток про губернатора. Я к этому очень хорошо отношусь, шутите, это нормально. Все реально большие молодцы, правда. И классно, что у нас это движение такое настоящее».

По итогам игры первое место разделили две команды: «Разные люди» и «Канат». И они едут на фестиваль «КиВиН» в Сочи.

А ещё, по решению губернатора, вместе с победителями представлять регион отправятся и серебряные призёры: «Эффект Доплера», «Я так больше не МАГУ» и «Сборная медицинских работников».

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