Презентация книги «Мурманская область. Современный путеводитель» состоялась в Москве

Участники презентации рассказали о том, как развивается туристическая сфера Мурманской области и о том, какие новые возможности открываются для гостей региона. Помимо этого, обсудили природные достопримечательности и инфраструктуру края, а также меры государственной поддержки для развития отрасли и практику туроператоров Заполярья.

Участники презентации рассказали о том, как развивается туристическая сфера Мурманской области и о том, какие новые возможности открываются для гостей региона. Помимо этого, обсудили природные достопримечательности и инфраструктуру края, а также меры государственной поддержки для развития отрасли и практику туроператоров Заполярья.

Завершилась презентация призовой викториной на знание Мурманской области. Среди сувениров были разыграны подарочные сертификаты на проживание в купольном глэмпинге, охоту на северное сияние и организацию тура на Кольский полуостров.