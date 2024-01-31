Презентовали стратегию развития программы «Детская деревня – SOS, Мурманская область» на ближайшие пять лет

«Детские деревни – SOS» - это благотворительный проект для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В социальных учреждениях России и в других странах не просто воспитывают детей и заботятся о них, но и воплощают в реальность ценности семейной жизни.

Общественно важную программу реализуют и в Мурманской области на базе негосударственных учреждений в Мурманске и Кандалакше.

Наталья Курдвановская, директор социального центра «SOS Мурманск»: «Основная деятельность центра, в первую очередь - оказание поддержки семьям с детьми. Это семьям в трудной жизненной ситуации, это семьям, воспитывающим детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Мы уже имеем очень большой опыт работы в этом направлении. Каждый раз, когда хочется помочь семья в той или иной ситуации, нужно понимать, нужна ли эта помощь. Когда мы разворачивали эту деятельность, то всегда изучали, где она нужна, в какой точке, в какой форме она нужна этим семьям».

Для того чтобы правильно выстроить программу, в Мурманске состоялась встреча участников координационного совета проекта. В этот раз на встрече был представлен отчёт о проделанной в прошлом году работе.

Елена Викторова, директор программы «Детская деревня – SOS, Мурманская область», Российский комитет «Детские деревни – SOS»: «За 2023 год в рамках программы получили услуги сопровождения 870 детей по различным программам из 526 семей».

Высоким результатам работы способствует сотрудничество с различными учреждениями. Например, во взаимодействии со службой исполнения наказаний специалисты оказывают помощь социально-психологического характера. Так укрепляются связи внутри семей, ведутся работы и по другим направлениям.

Светлана Серебрякова, врио старшего инспектора группы исполнительной и постпенитенциарной пробации УФСИН России по Мурманской области: «Сегодня на координационном Совете, членом которого я являюсь с 2017 года, я буду представлять новое направление в деятельности нашей службы, которое мы безусловно будем развивать, которое в настоящее время является актуальным и важным. Я сейчас говорю о пробации. Закон о пробации вступил в силу 6 февраля 2023 года, это закон №10. Им предписана организация адресной помощи, индивидуального подхода к осужденным, которые находятся в трудной жизненной ситуации».

Также на заседание презентовали стратегию развития программы «Детская деревня – SOS, Мурманская область» на ближайшие пять лет, главная цель которой, благополучие молодых людей и их семей.