Презентован обновленный состав и тренерский штаб клуба по хоккею с мячом «Мурман»

Новый сезон игр по хоккею с мячом для ХК «Мурман» начнётся с домашнего матча с московским «Динамо-2». Несмотря на сложную ситуацию с финансированием, для успеха команды делают всё возможное.

Светлана Наумова, министр спорта Мурманской области: «Правительство Мурманской области в лице губернатора продолжает поддерживать команду при всём том, что формирование бюджета непростое во всех регионах, в том числе и в Мурманской области. Но вместе с тем, объём финансирования, которое было предусмотрено в этом году, был сохранён для команды «Мурман» и в следующем оно предусмотрено».

В этом сезоне хоккейный клуб выйдет на лёд в обновленном составе. Игроки в большинстве являются воспитанниками мурманских хоккейных секций.

Николай Ярович, главный тренер ХК «Мурман»: «Это жители нашего города в подавляющем большинстве. Готовились мы очень серьёзно, достаточно было и физической подготовки и ледовой, так что команда готова хорошо, постараемся радовать наших болельщиков».

Болельщики смогут увидеть игру «Мурмана» уже 2 декабря.