Лето в Мурманской области — особенное. Полярный день, северная природа, тундра создают неповторимую атмосферу. Но даже на отдыхе важно помнить о безопасности.

В Заполярье каждый найдёт отдых по душе: от спокойного сапсерфинга и рыбалки до активного альпинизма и сплавов по рекам. Гиды Мурманска предлагают разнообразные программы. Но, прежде чем отправиться в путешествие, проверьте аттестацию проводника в Едином федеральном реестре.

Гид должен иметь действующую аттестацию и нагрудную карточку. Перед началом маршрута инструктор обязан зарегистрировать его в МЧС, Министерстве туризма и предпринимательства Мурманской области, а также в спортивной федерации, выдавшей аттестацию. В заявке должен быть указан полный маршрут, количество участников, их контактные данные; время выхода и предполагаемое время возвращения.