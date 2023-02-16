Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с зарубежными и белорусскими журналистами заявил, что планируется построить порт в Мурманске

Глава государства подчеркнул, что Беларусь нацелена развивать экономическое сотрудничество с Дальним Востоком.

«Рыбу мы уже будем в Беларуси перерабатывать и продавать. И все остальные богатства, какие там есть», - сказал он.

Стороны также работают над запуском совместных производств.

«Самое главное, важное для нас: мы начали работать через ваши порты. Безумцы в Литве, Латвии позакрывали свои порты в ущерб себе, в Одессу тоже нас не пускают уже, хотя мы могли бы там грузить зерно. А у вас мы начинаем работать с восточных портов. Хотим построить порт в Мурманске и по Северному морскому пути будем до вас добираться со своими товарами. Такие были замыслы, они начали реализовываться. Но это только начало», - отметил глава Республики Беларусь.