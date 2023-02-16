День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.02.23 19:30
Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с зарубежными и белорусскими журналистами заявил, что планируется построить порт в Мурманске
Глава государства подчеркнул, что Беларусь нацелена развивать экономическое сотрудничество с Дальним Востоком.
«Рыбу мы уже будем в Беларуси перерабатывать и продавать. И все остальные богатства, какие там есть», - сказал он.
Стороны также работают над запуском совместных производств.
«Самое главное, важное для нас: мы начали работать через ваши порты. Безумцы в Литве, Латвии позакрывали свои порты в ущерб себе, в Одессу тоже нас не пускают уже, хотя мы могли бы там грузить зерно. А у вас мы начинаем работать с восточных портов. Хотим построить порт в Мурманске и по Северному морскому пути будем до вас добираться со своими товарами. Такие были замыслы, они начали реализовываться. Но это только начало», - отметил глава Республики Беларусь.
Комментарии
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Последние комментарии
Виктор
15.02.23 07:43
Это все развод раньше была финская ярмарка ездят людей обманывают закупаются на рынке в Москве деньги не возвращают чек не дают а потом уезжают в другой город.
Комментарий к новости:В преддверии холодов в Мурманске открылась «Нордическая выставка»
Татьяна
10.02.23 05:50
Мною была отправлена посылка 9 декабря 2022г.и до сих пор неизвестно где она. С отделения почты ее забрали в ФПС и все.
Валерия
09.02.23 17:00
Пытаюсь связаться с группой Караван 51 по тел 921-665-12-50. Никто не берет трубку. Каким образом я могу оказать помощь участникам СВО? *** Попробуйте связаться через региональное отделение обществе
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