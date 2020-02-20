Президент доволен результатами противотеррористической деятельности в стране

На заседании коллегии ФСБ Владимир Путин заявил, что доволен результатами противотеррористической деятельности в 2019 году. Количество преступлений, по словам главы государства, снизилось до четырёх.

57 попыток терроризма вовремя пресекли спецслужбы. «Благодаря своевременной информации, поступившей от ФСБ США,

Напомним, 27 декабря прошлого года в Петербурге были задержаны два сторонника запрещенной в России террористической группировки, которые готовили кровавые теракты в новогодние праздники.