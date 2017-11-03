Президент обещал поддержать программу «Арктический доктор»

Президент РФ Владимир Путин в Кремле провёл рабочую встречу с губернатором Мурманской области Мариной Ковтун. Речь шла о социально-экономической ситуации в регионе.

Глава региона отметила, что положение в нашей области устойчивое с позитивными тенденциями по целому ряду основных показателей. Так, по итогам 9 месяцев этого года наблюдается рост промышленного производства на 14 процентов, почти в полтора раза выросли инвестиции в основной капитал, в 1,7 раза увеличились объёмы перевалки в портах.

Марина Ковтун обратила внимание на замедление темпов инфляции и снижение уровня безработицы. Губернатор отметила, что параметры майских указов президента будут достигнуты в 2018 году и представила главе государства программу «Арктический доктор», которая должна решить проблему дефицита медицинских кадров в северных регионах.