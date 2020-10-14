Президент объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса

Речь идёт о препарате, который был создан научным центром «Вектор». Новая вакцина получила название «ЭпиВакКорона».

Первая партия прививки в объёме 60 тысяч доз будет произведена в ближайшее время.

Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, препарат характеризуется достаточно высоким уровнем безопасности, он помогает иммунной системе «обучиться», а затем распознавать и нейтрализовать вирус.

Напомним, что первая в мире вакцина от коронавируса так же была зарегистрирована в России. Препарат, разработанный специалистами центра имени Гамалеи, назвали его «Спутник V».