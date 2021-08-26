Президент одобрил предложение юного жителя Мурманска, активиста проекта «Шеф в школе» и корреспондента телеканала «Арктик-ТВ» Льва Афиногенова

Их общением состоялось в рамках встречи Владимира Путина с представителями общественности.

Выступить перед президентом может далеко не каждый. Но воспитанник первой гимназии Мурманска Лев Афиногенов не растерялся. По мнению молодого человека, каждый ученик вправе решать, что ему есть в столовой. Например, Леву очень нравится оленина, которую во время визита в одну из школ региона, одобрил и Шеф Ивлев.

А ещё молодой человек предложил разрешить контроль за питанием родителям. То есть, каждый из мам и пап при наличие санитарной книжки сможет попасть на школьную кухню и проверить, так ли хорошо повара приготовили блюда.

Владимир Путин инициативу парня поддержал: «Мы с тобой Лёва единомышленники. Считаю, что родители имеют право и должны принимать более активное участие в том, что происходит на школьной кухне, в буфете и столовой. Санитарные нормы можно обеспечить, сомнений в этом нет».

Скажем от себя, что оленина понравится далеко не всем, уж очень специфичный у этого мяса вкус. Да и готовить его нужно уметь, быть может, контроль родителей поможет вывести такие блюда на новый уровень.