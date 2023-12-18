Президент открыл движение грузовых составов по новому мосту, реновация ЗАТО продолжается, социальные программы будут реализованы полностью и пришло время новогодних праздников – об этом говорили в правительстве региона

Сегодня на еженедельном оперативном совещании в правительстве Мурманской области обсуждали вопросы развития региона, статей бюджета на следующий год, продолжения программы реновации ЗАТО и многие другие.

Сообщение о начале тестового движения по новому железнодорожному мосту через Тулому приковало внимание всей страны. Старт первому грузовому составу, который пошёл по новому мосту через Тулому, дал Владимир Путин.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Важнейшее событие для нашей области, для всей арктической зоны и для всей нашей страны – это то, что президент дал старт рабочему движению по новой железной дороге на западный берег Кольского залива в рамках реализации проекта «Мурманский транспортный узел».

Участники оперативного совещания в региональном правительстве напомнили жителям Заполярья о голосовании за Молодёжную столицу России. Среди участников Владивосток, Москва, Омк, Красноярск и Мурманск. В среду станет известно, кто получит это почётное звание, а пока северян призывают голосовать за свой город.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «На сегодняшний день за Мурманск отдали голоса более 155 тысяч человек – это огромная цифра с учётом того, что в Мурманске жителей всего в два раза больше».

На прошлой неделе областная Дума утвердила бюджет на 2024 год. Около 60% всех расходов будут направлены на образование, здравоохранение, социальную политику, культуру и спорт.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Также в бюджете заложены деньги на индексацию зарплаты работников социального блока, всех, которые не являются «указными». С 1 января 2024 года состоится доведение до минимального размера оплаты труда до величины, установленной президентом на 2024 год».

Участники совещания обсудили вопрос продолжения реализации программы реновации ЗАТО. Она позволила обновить пять муниципалитетов в Мурманской области.

Алексей Грачиков, и. о. министра строительства Мурманской области: «Всего квартир ремонтируется на сумму 153 миллиона рублей. Следующее мероприятие – это снос аварийных зданий и сооружений. В текущем году предусмотренотри3 объекта на территории Заозерска. В рамках данной программы предусмотрен снос двух многоквартирных домов на общую сумму 35,8 миллиона рублей».

Как прозвучало на совещании, Мурманская область развивается большими темпами, здесь создано более 120 проектов с общим объёмом инвестиций более 550 миллиардов рублей. Свой десятилетний юбилей отметила региональная Корпорация развития, которая привлекла в Кольское Заполярье множество инвесторов и партнёров, а также помогает воплощать в жизнь социально значимые проекты.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В этом году национальная Ассоциация агентств инвестиционного развития нашей страны отметила нашу корпорацию в числе самых эффективных региональных агентств развития, по мнению экспертов, наш регион входит в наивысшую группу «А» по качеству сопровождения проектов».

Помимо этого, 90-летний юбилей отметила Пушновская школа. От лица родителей детей, в ней учащихся, глава Кольской администрации Александр Лихолат поблагодарил губернатора Мурманской области за помощь в ремонте и благоустройстве учебного заведения.

Александр Лихолат, глава администрации Кольского района: «Несмотря на то, что это малочисленная и отдаленная школа, но она показывает высокое качество образования и является активными участниками в реализации различных программ. Андрей Владимирович, я передаю самые тёплые, самые добрые слова благодарности от родителей, педагогов и ветеранов педагогического труда».

На прошлой неделе в нашем регионе начались показы ледового шоу «Морозко», которое уже посмотрели более 7 тысяч юных мурманчан. Сказка в Ледовом дворце дала старт череде губернаторских ёлок, которые пройдут и в других городах региона. Всего на праздниках будет около 11 тысяч северян, а завершатся ёлки 29 декабря.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Эстафету праздничных событий Ледовый дворец Мурманска передал площадкам в Алакуртти и Кандалакше, где 16 и 18 декабря свыше тысячи ребят стали зрителями спектакля «Саамская сказка». 22 и 23 декабря на гастроли отправится группа драматического театра, чтобы провести представления для детишек Заполярного и Печенги».

Важно отметить, что 23 тысячи северян стали участниками проекта «Работа рядом». Это возможность для школьников и студентов заработать, не отвлекаясь от учёбы и приносить при этом пользу обществу.

На реализацию программы «Работа рябом» было направлено более 205,5 миллиона рублей. В среднем её участники получали от 20 до 34 тысяч рублей.