Президент отметил важность создания Мурманского транспортного узла в кратчайшие сроки

Во время заседания совета по стратегическому планированию глава государства отметил важность создания Мурманского транспортного узла в кратчайшие сроки, чтобы успешно решать общенациональные задачи.

«Не снимая с повестки дня и такие наши проекты, как ускоренная модернизация Мурманского транспортного узла, углубление и расширение фарватеров важнейших речных артерий, строительского Северного широтного хода» - прокомментировал Владимир Путин.

По словам губернатора Андрея Чибиса, выделенные правительством на развитие Мурманского транспортного узла средства, будут способствовать появлению более 1800 новых рабочих мест, а перевалка порта Мурманск увеличится на 18 млн тонн в год. К строительству МТУ должны приступит в начале будущего года.