В Мурманском областном клиническом многопрофильном центре впервые выполнили операцию по извлечению тромбов из сосудов головного мозгаПресс-конференция губернатора: в рамках программы «Свой дом в Арктике» построено порядка 300 домов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.12.23 19:30

Президент поддержал предложения семей из Мурманской области по расширению категорий-получателей программы «Арктическая ипотека»

В преддверии совещания по социально-экономическому развитию региона и арктических городов Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции пообщался с первыми получателями «Арктической ипотеки». В беседе с главой государства приняли участие две семьи из Мурманской области.

- Хотел бы перед совещанием с коллегами у вас поинтересоваться и услышать ваше мнение о том, как работает этот инструмент, чтобы нужно было сделать дополнительно для того, чтобы он был необременительным, достаточно эффективным, каково качество предоставленного жилья и как развита социальная и транспортная инфраструктура: имею в виду, как выезжать в те места, где вы живёте, как туда добираться, - сказал Владимир Путин.

В обсуждении вопросов приняли участие семьи из Мурманской и Архангельской областей, Республики Карелия, а также Красноярского края. Каждая из них рассказала президенту о своём опыте получения арктической ипотеки, а также высказала предложения по усовершенствованию программы.

Ольга Курилова, получатель арктической ипотеки, Мончегорск: «У нас друзья переехали – медики. Тоже хотели получить арктическую ипотеку, но они не так давно закончили институт, получили образование, а стаж работы не позволяет сейчас оформить арктическую ипотеку. Хотели бы предложить, чтобы стаж для медиков для оформления арктической ипотек» снизили – убрали».

- Вы правы. Мы сейчас обязательно с коллегами обсудим и, думаю, что к этому решению подойдём. Так что Вам спасибо и всего доброго на новом месте, - ответил президент России.

Ещё одними участником программы «Арктическая ипотека» стала семья Карпович из Кировска. Они также обратились со своим предложением к президенту.

Александра Карпович, получатель арктической ипотеки, Кировск: «У моей знакомой муж – участник СВО, они тоже хотели приобрести квартиру, воспользовавшись арктической ипотекой, но они не попадают по возрасту. Им бы очень хотелось, чтобы у них, может, была бы какая-то отдельная категория для участников СВО, где они могли бы без ограничений по возрасту воспользоваться подобной программой».

- Вам спасибо большое, что упомянули об этом. Это вообще святое дело. Мы ребятам помогаем по очень многим направлениям. Думаю, что это просто техническое упущение. Сразу могу сказать, мы это сделаем. Точно совершенно, - заверил Владимир Владимирович.

Важно отметить, что эти предложения уже звучали на расширенном заседании профильного комитета Совета Федерации по развитию Мурманской области от главы региона Андрея Чибиса.

Подводя итоги совещания, президент принял эти предложения и поручил добавить в категории участников СВО, а также снять стаж не только с медицинских, но и с педагогических работников.

Напомним, 29 ноября 2023 года было принято постановление правительства России, в соответствии с которым программа «Дальневосточная ипотека» расширена на территорию Арктической зоны. Первые кредиты жители арктических регионов, в том числе Мурманской области, начали получать уже 8 декабря.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Большие суда для грандиозных задач, или Ледовый флот для арктических проектов России
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г. Метелева (Бурак) А. А., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа г
01.12.23 19:38
Добрый вечер, мурманчане, коллеги по работе и общей борьбе! Я и моя дочь, которые имеем честь (да, мы её еще имеем, а не нас с честью имеют!) здесь представлять прославленный коллектив МБОУ "Кадетская
Комментарий к новости:Мурманская школа боевых искусств «Алмазные россыпи» «утонула» в дерьме
Д.О. Вернер
27.11.23 22:35
Спасибо за ссылку! Словно из "Тысячи и одной ночи"...
Комментарий к новости:«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова
Наталья
25.11.23 13:47
Он не только себе взял эту фамилию, но и своей матери - Айшет Кинжаловой (она в браке не меняла фамилию) приписал фамилию Магомаева, уже после ее смерти и, следовательно, после смерти Муслима Магомае
Комментарий к новости:Разные звёзды Муслима и Юрия Магомаевых
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, может ли работодатель наказать сотрудника за опоздание на работу из-за непогоды
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире23:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)23:30«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Премии по итогам года ожидает рекордное число работающих. Тринадцатые зарплаты потратят на раздачу долгов, накопления и отдых-PRO Валюту (16+)Курс доллара снижается почти на 77 копеек, евро теряет 67 копеек-PRO Энергетику (18+)В Мурманской области разработан законопроект о перераспределении отдельных полномочий в сфере электроснабжения-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 12 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Депутаты поддержали обращение Мурманской областной Думы в федеральный центр об изменении порядка предоставления государственной социальной помощи
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика