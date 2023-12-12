Президент поддержал предложения семей из Мурманской области по расширению категорий-получателей программы «Арктическая ипотека»

В преддверии совещания по социально-экономическому развитию региона и арктических городов Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции пообщался с первыми получателями «Арктической ипотеки». В беседе с главой государства приняли участие две семьи из Мурманской области.

- Хотел бы перед совещанием с коллегами у вас поинтересоваться и услышать ваше мнение о том, как работает этот инструмент, чтобы нужно было сделать дополнительно для того, чтобы он был необременительным, достаточно эффективным, каково качество предоставленного жилья и как развита социальная и транспортная инфраструктура: имею в виду, как выезжать в те места, где вы живёте, как туда добираться, - сказал Владимир Путин.

В обсуждении вопросов приняли участие семьи из Мурманской и Архангельской областей, Республики Карелия, а также Красноярского края. Каждая из них рассказала президенту о своём опыте получения арктической ипотеки, а также высказала предложения по усовершенствованию программы.

Ольга Курилова, получатель арктической ипотеки, Мончегорск: «У нас друзья переехали – медики. Тоже хотели получить арктическую ипотеку, но они не так давно закончили институт, получили образование, а стаж работы не позволяет сейчас оформить арктическую ипотеку. Хотели бы предложить, чтобы стаж для медиков для оформления арктической ипотек» снизили – убрали».

- Вы правы. Мы сейчас обязательно с коллегами обсудим и, думаю, что к этому решению подойдём. Так что Вам спасибо и всего доброго на новом месте, - ответил президент России.

Ещё одними участником программы «Арктическая ипотека» стала семья Карпович из Кировска. Они также обратились со своим предложением к президенту.

Александра Карпович, получатель арктической ипотеки, Кировск: «У моей знакомой муж – участник СВО, они тоже хотели приобрести квартиру, воспользовавшись арктической ипотекой, но они не попадают по возрасту. Им бы очень хотелось, чтобы у них, может, была бы какая-то отдельная категория для участников СВО, где они могли бы без ограничений по возрасту воспользоваться подобной программой».

- Вам спасибо большое, что упомянули об этом. Это вообще святое дело. Мы ребятам помогаем по очень многим направлениям. Думаю, что это просто техническое упущение. Сразу могу сказать, мы это сделаем. Точно совершенно, - заверил Владимир Владимирович.

Важно отметить, что эти предложения уже звучали на расширенном заседании профильного комитета Совета Федерации по развитию Мурманской области от главы региона Андрея Чибиса.

Подводя итоги совещания, президент принял эти предложения и поручил добавить в категории участников СВО, а также снять стаж не только с медицинских, но и с педагогических работников.

Напомним, 29 ноября 2023 года было принято постановление правительства России, в соответствии с которым программа «Дальневосточная ипотека» расширена на территорию Арктической зоны. Первые кредиты жители арктических регионов, в том числе Мурманской области, начали получать уже 8 декабря.