День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.10.22 19:30
Президент поручил ввести во всех колледжах должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
Планируется, что это поможет создать единую воспитательную среду и вовлечь юных россиян в общественную деятельность. Доклад об исполнении этого распоряжения представят в срок до 1 сентября 2023 года.
Об этом сообщается на сайте Кремля.
Планируется, что это поможет создать единую воспитательную среду и вовлечь юных россиян в общественную деятельность. Доклад об исполнении этого распоряжения представят в срок до 1 сентября 2023 года.
Помимо этого, глава государства поручил кабмину и органам исполнительной власти в регионах России привести к единообразию все нормативные документы, которые регулируют патриотическое и духовно-нравственное воспитание. Путин также распорядился повысить уровень знаний педагогов в сфере текущей политической повестки для соответствующей работы с детьми.
Необходимые для этого мероприятия должны будут организовать правительство и организация «Российское общество «Знание».
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
15.10.22 22:02
Может А.Попов хотел сказать, "что низкая явка избирателей обусловлена разочарованием в действительности... " А написали "что в системе муниципальных выборов"...
Комментарий к новости:В Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
Галина
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