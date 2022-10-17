Президент поручил ввести во всех колледжах должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями

Планируется, что это поможет создать единую воспитательную среду и вовлечь юных россиян в общественную деятельность. Доклад об исполнении этого распоряжения представят в срок до 1 сентября 2023 года.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Планируется, что это поможет создать единую воспитательную среду и вовлечь юных россиян в общественную деятельность. Доклад об исполнении этого распоряжения представят в срок до 1 сентября 2023 года.

Помимо этого, глава государства поручил кабмину и органам исполнительной власти в регионах России привести к единообразию все нормативные документы, которые регулируют патриотическое и духовно-нравственное воспитание. Путин также распорядился повысить уровень знаний педагогов в сфере текущей политической повестки для соответствующей работы с детьми.

Необходимые для этого мероприятия должны будут организовать правительство и организация «Российское общество «Знание».