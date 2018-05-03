Президент поставил точку в разоблачающем специальном репортаже «Арктик-ТВ» «Бизнес-Мент»

Главная новость сегодняшнего дня. Генерал-майор полиции Игорь Баталов освобождён от должности начальника управления МВД по Мурманской области. Указ президента от 3 мая опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе сообщается о назначении, правда не нового руководителя полиции, а главы регионального следственного комитета.

Телеканал «Арктик-ТВ» о грядущей отставке Баталова сообщал одним из первых – сразу после выхода в эфир разоблачающего специального репортажа «Бизнес-Мент» и незамедлительной реакции федерального центра. Сотрудники главного управления собственной безопасности МВД Российской Федерации выехали на проверку и нашли подтверждение фактам, изложенным в нашем расследовании. В специальном репортаже «Бизнес-Мент» корреспонденты телеканала рассказали о дележе многотысячных и миллионных премий, о заказных делах и коррупции в органах внутренних дел. Мы дали слово уволенным сотрудникам, которые поплатились должностью за свою честность, не желая молчать как о взятках, так и о поборах среди оперов.

Отстранение Игоря Баталова от занимаемой должности и продолжающиеся проверки его деятельности – ожидаемый результат расследований телеканала «Арктик-ТВ». Опубликованный на официальном портале правовой информации Указ Президента сообщает не только об отстранении Баталова, но и о новом назначении. Руководителем следственного управления Следственного комитета в Заполярье на 5-летний срок назначен полковник юстиции Андрей Александрович Ефремов. До настоящего времени Андрей Александрович исполнял обязанности руководителя подразделения. До назначения в Мурманск проходил службу в Северо-Западном управлении следственного комитета в должности заместителя руководителя управления. Но свою службу начинал 20 лет назад именно в Заполярье – в военной прокуратуре.