Президент потребовал от правительства немедленно оказать поддержку предпринимателям

Этого решения Президента страны ждали многие. Владимир Путин сегодня во время совещания с членами правительства предложил выделить пострадавшему от оградительных мер бизнесу деньги на зарплаты сотрудникам. Деньги, а это чуть больше 12 тысяч рублей, предоставят на безвозмездной основе.

«Предлагаю предоставить… В апреле и мае. Обращение за такой помощью должно быть простым и удобным для бизнеса», - отметил глава государства.

Заявки на такую финансовую помощь, скорее всего, начнут принимать уже с 1 мая. А ещё 200 миллиардов рублей направят для поддержки регионов. 23 миллиарда выплатят российским авиакомпаниям, которые пострадали в результате пандемии коронавируса.

Владимир Путин поручил правительству доработать список системообразующих предприятий, в нём должны быть «исключительно важные для национальной экономики» компании. Правительству необходимо готовить решения по поддержке и других отраслей российской экономики, а также консолидировать необходимые для оказания такой поддержки ресурсы.