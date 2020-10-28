Президент позаботился о здоровье военнослужащих

Владимир Путин подписал закон, который обязывает военнослужащих проходить диспансеризацию, медико-психологическую реабилитацию и исследование на наличие в организме наркотических веществ.

Законопроект был разработан в целях снижения показателей смертности военных, в том числе от болезней системы кровообращения и от новообразований.

Минобороны России и другие федеральные органы исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, наделены полномочиями самостоятельно устанавливать перечень исследований при прохождении диспансеризации и медицинских осмотров по согласованию с Минздравом.