10 ноября в России ежегодно отмечается профессиональный праздник - День сотрудника органов внутренних дел. В период с 1962 по 1991 годы праздник был известен как День советской милиции, с 1992 по 2011 годы - как День российской милиции. Президент поздравил полицейских с профессиональным праздником. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.