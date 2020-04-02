Президент продлил период пандемии

Апрель жителям Мурманской области запомнится надолго. Ведь внеплановые каникулы с сохранением зарплаты, которые ввёл Президент РФ из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, продлятся до конца месяца. Об этом он сообщил сегодня во время второго обращения к нации.

32 дня вынужденной изоляции, столько проведут дома все, кто не имеет отношение к предприятиям и службам жизнеобеспечения. Работают продуктовые магазины, аптеки, больницы и поликлиники, экстренные службы, представители органов власти. Всем остальным рекомендуется оставаться на самоизоляции.

Впрочем, глава государства отметил, что эпидемическая ситуация в регионах неоднородная и окончательные решения по ограничительным мерам лежат на главах субъектов.

Владимир Путин отметил, что режим нерабочего времени может быть скорректирован в сторону сокращения.