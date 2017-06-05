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День за днём с «Арктик-ТВ»05.06.17 19:30

Президент Путин, приветствуя участников ПМЭФ, дал команду: «Вольно!»

Три дня работы, 12 тысяч участников и около тысячи журналистов из 130 стран мира – в Петербурге прошёл международный экономический форум. Это мероприятие считают самым престижным инвестиционным конгрессом страны, но запоминается оно, порой, не только заключенными контрактами и соглашениями. Остается здесь и место для игр и шуток. За ходом международного форума наблюдала Вероника Селиверстова.

Все участники Петербургского экономического форума – люди серьёзные. Со всей страны на конгресс прилетают бизнесмены и политики, которые обсуждают вопросы вложения инвестиций и развития экономики. В этом году площадки форума были объединены девизом «В поисках нового баланса в глобальной экономике». Дискуссии развернулись вокруг технологий, меняющих будущее, и человеческого капитала. В основном обсуждали проблемы мировой политики. Но оставили и место шуткам. Президент России Владимир Путин по-особому поприветствовал участников: «Вольно!». Синхронный перевод, впрочем, тут же транслировал слова президента на все языки, как «Добро пожаловать», оставив шутку только для владеющих русским и понимающим значение этой армейской команды.

В свободное от дискуссий, встреч и официальных мероприятий время участники выставки осматривали футуристические стенды, где их приветствовали промо-роботы из Перми.

Машины рассказывали о том, что во время серфинга в интернете не стоит переходить на сомнительные сайты и о важности сложных паролей доступа для различных систем. Периодически роботы даже пускались в пляс.

А у стенда разработчиков промышленной техники наглядно показали, что каждый участник в строгом костюме немного ребёнок. Симулятор карьерного самосвала пользовался популярностью у участников форума из самых разных стран.

Место, которое как магнит, притягивало буквально каждого –  беспилотный электромобиль-шатл «КаМАЗа». На его фоне старались сфотографироваться участницы форума, а внутри маршрутки будущего шли регулярные презентации.

Машина без водителя должна курсировать по определенным маршрутам, забирать пассажиров из аэропортов и постояльцев из гостиниц. Выпускать шатл без водителей на закрытой территории планируют уже в 2018 году. По дорогам общего пользования он ездить пока не может. И дело, как уверяют создатели, не столько в несовершенстве дорог и разметки. Эксплуатация беспилотников ещё не урегулирована в России на законодательном уровне. 

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