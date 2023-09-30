Президент распорядился оказать помощь нашему региону с компенсацией затрат на топочный мазут, стадион «Юность» готов принять активных мурманчан – неделя хороших новостей

В Москве завершился чемпионат страны среди барменов. Бесспорным чемпионом в этом году стал наш земляк Андрей Королев. Молодой человек обошёл соперников со всей страны, доказав своё мастерство. Он уже вернулся в Заполярье, чтобы начать готовиться к международному чемпионату и пообщаться с нашим корреспондентом Кристиной Харатовой…

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней.

А расширить информационные рамки нам поможет гость студии - Ярослав Комарницкий, старший государственный инспектор центра ГИМС ГУ МЧС России по Мурманской области,

Президент РФ Владимир Путин поручил компенсировать Мурманской области расходы за мазут. Этот вопрос детально рассматривался на совещании с членами правительства России под руководством главы государства. Только с начала года цена на мазут выросла в 3,5 раза. И до конца года регион дополнительно потратит на его закупку 11 млрд рублей, подчеркнул губернатор Андрей Чибис, принимавший участие в заседании по видеоконференцсвязи. По словам главы региона, без поддержки федерального бюджета дополнительные затраты на прохождение всего текущего отопительного сезона составят более 21 млрд рублей. Издержки в будущем, уверен Андрей Чибис, должна сократить газификация Мурманской области. Стоит отметить, что тарифы на теплоэнергию для населения не растут пропорционально росту стоимости мазута, так как эту разницу компенсируют из регионального бюджета.

В Мурманске начался отопительный сезон в жилых домах. Работы по подключению зданий к центральной системе проходили в несколько этапов…

Стадион «Юность» ждёт открытия. Реконструкция объекта затянулась, однако трудности преодолеть удалось. Почти законченный комплекс оценил глава города Мурманска…

В Мурманске продолжаются большие стройки. Глава администрации города регулярно проводит осмотры объектов и контролирует процесс их возведения…

Арктическая группировка Северного флота провела учение на мысе Челюскин – самой северной континентальной точке суши в Арктике. ИВОЕ: Учение по высадке морского десанта на необорудованное побережье началось при поддержке корабельной авиации. С борта большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», возглавляющего отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота, в воздух были подняты два вертолёта Ка-27, которые доставили на побережье десантно-штурмовые группы морских пехотинцев. Затем к высадке морского десанта приступил большой десантный корабль «Александр Отраковский». После этого морпехи провели ряд тренировок по ведению рейдовых действий на незнакомой местности в Арктике. Военнослужащие Северного флота также отработали захват берегового плацдарма, поиск, окружение и уничтожение диверсантов. Личный состав выполнил боевые стрельбы из автоматов, пулемётов и гранатомётов.

В Мурманске продолжаются сьёмки фильма с рабочим названием «Светлячок». Главные роли в проекте исполняют столичные актёры, а на втором плане в ленте задействованы местные артисты, по большей части, любители. О проекте и его особенностях в нашем материале…

Здоровое сердце – залог долголетия. Следить за его работой нужно регулярно и всем. Помочь мурманчанам в этом вызвались специалисты Центра общественного здоровья и медпрофилактики. Для этого они провели акцию «Оберегая сердца»…

Жители Мурманской области стали чаще пользоваться безналичной формой расчёта при оплате покупок. В первом полугодии они совершили порядка 189 млн таких операций на сумму около 171 млрд рублей…

В Москве завершился чемпионат страны среди барменов. Бесспорным чемпионом в этом году стал наш земляк Андрей Королев. Молодой человек обошёл соперников со всей страны, доказав своё мастерство. Он уже вернулся в Заполярье, чтобы начать готовиться к международному чемпионату и пообщаться с нашим корреспондентом Кристиной Харатовой…

О трендовых техниках дневного макияжа и об интересном пути из журналистики в мир красоты рассказала мурманский визажист Елена Голямина на встрече в арт-библиотеке...

261 сутки провёл в дальнем походе экипаж фрегата Северного флота «Адмирал Горшков». Впервые российский корабль с гиперзвуковым оружием на борту выполнял задачи в Западной Атлантике, у берегов Африки, в Индийском океане и Средиземном море. В Североморске фрегат встречали, как и положено в таких случаях, с оркестром. Подробности в нашем материале…

В рамках реализации программы по переводу Ленинского округа города Мурманска на закрытую систему теплоснабжения котельную «Северная» модернизируют. Накануне сюда прибыли новые сетевые насосы...

Всемирный день русского единения отпраздновали в Москве. Местом проведения стал Парк Горького, где выступали известные артисты и блогеры, работали интерактивные и развлекательные площадки. Гостей ждали памятные призы и отличное настроение. Убедилась в этом наш корреспондент Кристина Харатова, побывав на большом празднике. Прямо сейчас смотрите ее сюжет с места событий…

В Мурманске проходит VIII открытый корпоративный чемпионат профессионального мастерства работников обществ Группы «Объединенная судостроительная корпорация». Специалисты со всей страны приехали на север, чтобы показать свои лучшие навыки…