От полёта электрического самолёта и чипирования сыров до дома престарелых для аборигенов в Австралии – куда движется наша цивилизация?От денежного довольствия и пенсии военных до маркировки пива: законы, вступающие в силу в октябре
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.09.23 20:30

Президент распорядился оказать помощь нашему региону с компенсацией затрат на топочный мазут, стадион «Юность» готов принять активных мурманчан – неделя хороших новостей

В Москве завершился чемпионат страны среди барменов. Бесспорным чемпионом в этом году стал наш земляк Андрей Королев. Молодой человек обошёл соперников со всей страны, доказав своё мастерство. Он уже вернулся в Заполярье, чтобы начать готовиться к международному чемпионату и пообщаться с нашим корреспондентом Кристиной Харатовой…

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней.

А расширить информационные рамки нам поможет гость студии - Ярослав Комарницкий, старший государственный инспектор центра ГИМС ГУ МЧС России по Мурманской области,

Президент РФ Владимир Путин поручил компенсировать Мурманской области расходы за мазут. Этот вопрос детально рассматривался на совещании с членами правительства России под руководством главы государства. Только с начала года цена на мазут выросла в 3,5 раза. И до конца года регион дополнительно потратит на его закупку 11 млрд рублей, подчеркнул губернатор Андрей Чибис, принимавший участие в заседании по видеоконференцсвязи. По словам главы региона, без поддержки федерального бюджета дополнительные затраты на прохождение всего текущего отопительного сезона составят более 21 млрд рублей. Издержки в будущем, уверен Андрей Чибис, должна сократить газификация Мурманской области. Стоит отметить, что тарифы на теплоэнергию для населения не растут пропорционально росту стоимости мазута, так как эту разницу компенсируют из регионального бюджета.

В Мурманске начался отопительный сезон в жилых домах. Работы по подключению зданий к центральной системе проходили в несколько этапов…

Стадион «Юность» ждёт открытия. Реконструкция объекта затянулась, однако трудности преодолеть удалось. Почти законченный комплекс оценил глава города Мурманска…

В Мурманске продолжаются большие стройки. Глава администрации города регулярно проводит осмотры объектов и контролирует процесс их возведения…

Арктическая группировка Северного флота провела учение на мысе Челюскин – самой северной континентальной точке суши в Арктике. ИВОЕ: Учение по высадке морского десанта на необорудованное побережье началось при поддержке корабельной авиации. С борта большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», возглавляющего отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота, в воздух были подняты два вертолёта Ка-27, которые доставили на побережье десантно-штурмовые группы морских пехотинцев. Затем к высадке морского десанта приступил большой десантный корабль «Александр Отраковский». После этого морпехи провели ряд тренировок по ведению рейдовых действий на незнакомой местности в Арктике. Военнослужащие Северного флота также отработали захват берегового плацдарма, поиск, окружение и уничтожение диверсантов. Личный состав выполнил боевые стрельбы из автоматов, пулемётов и гранатомётов.

В Мурманске продолжаются сьёмки фильма с рабочим названием «Светлячок». Главные роли в проекте исполняют столичные актёры, а на втором плане в ленте задействованы местные артисты, по большей части, любители. О проекте и его особенностях в нашем материале…

Здоровое сердце – залог долголетия. Следить за его работой нужно регулярно и всем. Помочь мурманчанам в этом вызвались специалисты Центра общественного здоровья и медпрофилактики. Для этого они провели акцию «Оберегая сердца»…

Жители Мурманской области стали чаще пользоваться безналичной формой расчёта при оплате покупок. В первом полугодии они совершили порядка 189 млн таких операций на сумму около 171 млрд рублей…

В Москве завершился чемпионат страны среди барменов. Бесспорным чемпионом в этом году стал наш земляк Андрей Королев. Молодой человек обошёл соперников со всей страны, доказав своё мастерство. Он уже вернулся в Заполярье, чтобы начать готовиться к международному чемпионату и пообщаться с нашим корреспондентом Кристиной Харатовой…

О трендовых техниках дневного макияжа и об интересном пути из журналистики в мир красоты рассказала мурманский визажист Елена Голямина на встрече в арт-библиотеке...

261 сутки провёл в дальнем походе экипаж фрегата Северного флота «Адмирал Горшков». Впервые российский корабль с гиперзвуковым оружием на борту выполнял задачи в Западной Атлантике, у берегов Африки, в Индийском океане и Средиземном море. В Североморске фрегат встречали, как и положено в таких случаях, с оркестром. Подробности в нашем материале…

В рамках реализации программы по переводу Ленинского округа города Мурманска на закрытую систему теплоснабжения котельную «Северная» модернизируют. Накануне сюда прибыли новые сетевые насосы...

Всемирный день русского единения отпраздновали в Москве. Местом проведения стал Парк Горького, где выступали известные артисты и блогеры, работали интерактивные и развлекательные площадки. Гостей ждали памятные призы и отличное настроение. Убедилась в этом наш корреспондент Кристина Харатова, побывав на большом празднике. Прямо сейчас смотрите ее сюжет с места событий…

В Мурманске проходит VIII открытый корпоративный чемпионат профессионального мастерства работников обществ Группы «Объединенная судостроительная корпорация». Специалисты со всей страны приехали на север, чтобы показать свои лучшие навыки…

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Людей нет: итоги девяти месяцев в судостроительной отрасли страны
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЕРВОЕ ОСЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕМурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОД
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г. и Метелева (Бурак) А. А., заместитель советник директора МБОУ КШМ.
26.09.23 16:02
Здравствуйте, мурманчане и коллеги по работе и общей борьбе! От себя лично (матери и дочери), всего коллектива учителей-предметников МБОУ КШМ, работников бюджетной сферы МО говорим спасибо за повышени
Комментарий к новости:Зарплаты бюджетникам в Мурманской области повысят на 5,5%
Османова Нурижат Алиловна
24.09.23 09:15
Доброе утро всем. Кто это придумал и запустил - хочу сказать спасибо огромное. Очень хорошая идея для российских детей-школьников.... Мы любим Россию, мы любим и ценим человеческую жизнь, мы всегда в
Комментарий к новости:В 15 мурманских школах открылись «Парты Героев»
Никита
21.09.23 23:33
Очень интересно смотреть, как с каждым новым интервью все больше раскрывается человек. Спасибо, что приглашаете профессионалов своего дела в эфир! Хочется смотреть ещё и видеть других специалистов Му
Комментарий к новости:Даниил Ефимов, заведующий травматологическим отделением ГОБУЗ «МОКМЦ», врач ортопед-травматолог: каждый пациент индивидуален, или Каждый врач должен развивать свои профнавыки
-Правовая консультация (18+)Росреестр - в помощь: одним заявлением защитить свою недвижимость от мошенников
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире23:10«Убийства в...». Художественный сериал, сезон 8 серия 10 (16+)00:50Городские хроники (6+)01:00«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)Сколько можно заработать в атомной промышленности?-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил почти на 1,07 рубля, доллар окреп на 41 копейку-PRO Энергетику (18+)В рамках реализации программы по переводу Ленинского округа города Мурманска на закрытую систему теплоснабжения модернизируют «Северную» котельную-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 30 сентября и 2 октября-PRO Нефть и газ (18+)Завершена установка ОГТ первой линии «Арктик СПГ 2» на Гыдане-PRO Законы (18+)От денежного довольствия и пенсии военных до маркировки пива: законы, вступающие в силу в октябре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика