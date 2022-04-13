Президент расставил приоритеты развития Арктического региона

Владимир Путин, Президент РФ, провёл сегодня совещание по вопросам развития Арктики. Мероприятие состоялось в режиме видео-конференц-связи. Участники совещания рассмотрели вопросы перспектив развития Северного морского пути и реализации программы «Арктический гектар».

Решение социальных и экономических задач в Арктике, а также реализация здесь инвестиционных проектов, остаётся приоритетом правительства Российской Федерации, сообщил Владимир Путин, открывая совещание. А это значит, что важно обеспечить достойную и комфортную жизнь для людей, которые проживают в Арктическом регионе. Напомним, к таким территориям относится и Мурманская область.

«Прошу правительство, глав арктических регионов взять на особый контроль ритмичное строительство и обновление социальных объектов – понятно: детских садов, школ, больниц, фельдшерско-акушерских пунктов. Всё, что предусмотрено нашими программами, национальными проектами, должно быть реализовано», - сказал глава государства.

Важное место в развитии Арктики отводится Северному морскому пути. По словам зампреда правительства России Юрия Трутнева, эта транспортная артерия сшивает северные регионы и грузоперевозка в районе будет постепенно нарастать.

Юрий Трутнев, заместитель председателя правительства Российской Федерации: «На российских верфях строятся четыре атомных ледокола, в том числе ледокол «Лидер». До 2030 года необходимо построить ещё шесть ледоколов. Четыре из них планируется построить за внебюджетные средства. С 2025 года компания «Росатом» запустит регулярную транзитную линию. Что позволит увеличить объём ежегодного транзита к 2030 году до 30 миллионов тонн. В части развития портовой инфраструктуры ведётся строительство четырёх терминалов в акватории Северного морского пути с объёмом инвестиций более 300 миллиардов рублей до 2030 год».

Идёт в высоких широтах и большая научная работа. 21 мая с верфей в Санкт-Петербурге на ходовые испытания выйдет платформа «Северный полюс». Это судно позволит собирать информацию о состоянии льдов и атмосферы в Арктике. В сентябре из Мурманска судно отправится в первый рейс.

Александр Козлов, министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации: «Мы начнём получать уникальные данные о состоянии льда, атмосферы, природы в высокоширотной Арктике. Данные, которые сегодня нам недоступны».

Также во время совещания по вопросам развития Арктики, участники отметили, что большим спросом пользуется программа «Арктический гектар». А лидеры по заявкам - Мурманская область и соседняя Карелия.